Мехико, , 21:46 — REGNUM Семь человек погибли в результате автомобильной катастрофы на западе Мексики, сообщает 9 июня телеканал Milenio.

Туристический автобус перевернулся в городе Тихуана на западе страны.

«Туристический автобус перевернулся в Тихуане, штат Нижняя Калифорния… В результате погибли семеро, ранены шестеро человек», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, в автобусе находилось более 50 человек, почти все они являются работниками баров, расположенных в этом районе.

Причины аварии не установлены.

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