Киев, , 21:44 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский заявил, что ФСБ России специально отправляла на Украину «воров в законе» для дестабилизации ситуации.

Об этом депутат объявил 9 июня в интервью телеканалу «Дом».

»Пару лет назад Украина была одним из топ-мест для «воров в законе»… Благодаря ФСБ России много «воров в законе» специально забрасывались в Украину, чтобы дестабилизировать здесь ситуацию», — отметил Монастырский.

По его словам, в настоящий момент ситуация изменилась и лидеры криминального мира выбирают другие страны, среди которых самой популярной стала Турция. Монастырский не уточнил, причастна ли ФСБ России и к этому.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что после санкционных решений власти в стране больше нет «воров в законе» и серьезно уменьшилось количество «криминальных авторитетов». Данилов заявил, что ещё в начале нынешнего года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус «воров в законе», но сейчас их не осталось вообще.