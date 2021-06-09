Бостон, США, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 9 июня, портал Bleacher Report сообщил, что «Бостон Селтикс» планирует расстаться с разыгрывающим Кемба Уокером.

По данным источника, баскетболист покинет команду в грядущее межсезонье по обоюдному согласию сторон. «Бостон» вылетел из первого раунда плей-офф НБА после чего главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс сменил свою должность в клубе, встав на пост президента по баскетбольным операциям, что сказалось на политике команды в отношении состава.

Сообщается, что в межсезонье клуб собирается подписать новые соглашения с Джейсоном Татумом и Джейленом Брауном.

В СМИ ранее сообщалось, что услугами Кемба Уокера интересуется «Оклахома», готовая подписать контракт с баскетболистом.

В минувшем чемпионате Уокер в среднем набирал 19,3 очка, 4,0 подбора и 4,9 передачи за матч, проведя 43 встречи.