Сочи, Краснодарский край, , 21:29 — REGNUM Поддержку семьям судебных приставов, убитых утром 9 июня в Сочи, окажут власти, об этом написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Копайгородский по итогам экстренного оперативного межведомственного совещания.

«Выехали с коллегами в Адлерский район, где на улице Просвещения местный житель, самовольно захвативший муниципальную землю, застрелил двух судебных приставов, которые обеспечивали выполнение решения суда по сносу самовольных построек», — написал Копайгородский.

Он уточнил, что речь идёт о постройках барачного типа, располагавшихся в первой санитарной зоне рядом с железнодорожными путями: один из бараков использовался под склад, жил подозреваемый также в незаконной постройке. Как напомнил мэр, летом 2018 года в бараках на улице Просвещения произошёл крупный пожар, в котором погибли 11 человек. После обращения администрации Сочи в суд строения были признаны самовольными.

«Трагедия поражает своей жестокостью. Поступку убийцы не может быть никакого оправдания. Мы обязательно окажем помощь и всяческую поддержку семьям приставов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Эти ребята — настоящие герои. Приношу свои соболезнования всем их родным, близким и коллегам. Весь город скорбит вместе с вами», — написал Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня в Адлерском районе Сочи мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух приставов, прибывших для исполнения решения суда о сносе незаконных построек. Подозреваемый задержан, СК возбудил уголовное дело.