Лондон, , 22:28 — REGNUM Британский певец Эд Ширан планирует выпустить новый сингл «через несколько недель». Об этом он сообщил 9 июня в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CP6AE-zBEUL/

«Тот момент, когда понимаешь — твой первый сольный сингл за последние 4 года выйдет через несколько недель», — написал артист. Для поста Эд Ширан выбрал фотографию, на которой видна новая татуировка — изображение касатки на левой руке.

Ранее Эд Ширан стал лицом платформы TikTok. Он будет снимать контент для соцсети и в то же время использовать её, как площадку для распространения своих песен.

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