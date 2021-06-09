Москва, 9 июня 2021, 21:22 — REGNUM Форма украинских футболистов, на которой присутствуют устаревшие очертания Украины (до воссоединения Крыма с Россией), не удивляет: Киев продолжает пренебрегать мнением крымчан, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское посольство на Украине положительно оценило жёлто-синие футболки, пошитые для участия украинской сборной в чемпионате Евро-2020.
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