Москва, , 21:22 — REGNUM Форма украинских футболистов, на которой присутствуют устаревшие очертания Украины (до воссоединения Крыма с Россией), не удивляет: Киев продолжает пренебрегать мнением крымчан, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Путин "Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна: они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришёл на референдум, проголосовал, выразил своё мнение. Украинские власти это не признают. Но это их позиция — она нам хорошо известна».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское посольство на Украине положительно оценило жёлто-синие футболки, пошитые для участия украинской сборной в чемпионате Евро-2020.

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