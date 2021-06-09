Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Военная база ВВС США Сан-Антонио в штате Техас заблокирована из-за перестрелки, вспыхнувшей на ее территории, сообщается 9 июня на странице базы в Twitter.

На данный момент известно о неком «активном стрелке», действия которого угрожают всему персоналу базу.

«Предупреждаем весь персонал объединенной базы Сан-Антонио — Лэкленд об активном стрелке. Всему персоналу немедленно принять меры полного локдауна и уйти в укрытие. Тревога не учебная», — указано в сообщении.

Причины и подробности не уточняются.

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