Киев, , 21:09 — REGNUM Нидерланды намерены принять участие в переговорах на площадке «Крымская платформа» в августе в Киеве, сообщает 9 июня офис президента Украины со ссылкой на советника премьер-министра Нидерландов по внешней политике и безопасности Джофри ван Лювен.

В Киеве утверждают, что об этом ван Лювен заявил во время телефонного разговора с замглавы офиса президента Украины Игорем Жовквой.

«Игорь Жовква сообщил о ситуации в Крыму и будущей деятельности «Крымской платформы». Со своей стороны, советник премьер-министра Нидерландов заверил, что его страна будет представлена на должном уровне на инаугурационном саммите «Крымской платформы», а также на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины», — указано в сообщении офиса президента Украины.

Кроме того, сообщается об обсуждении ситуации в Донбассе и вопросов европейской интеграции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, «Крымская платформа» инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским как площадка координации усилий по «возвращению» полуострова под власть Украины.

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