Киев, , 21:13 — REGNUM В ходе встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина 16 июня в Женеве американский лидер будет придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил прессе на брифинге 9 июня глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

Чиновник напомнил, что 7 июня, накануне начала своего европейского турне, Байден позвонил Зеленскому — «чтобы обсудить все вопросы, в частности, относительно встречи с президентом России и позиции США на этой встрече».

«Соединенные Штаты… являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой», — заявил Ермак украинским журналистам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ермак заявил прессе, что между лидерами Украины и США вечером 7 июня состоялся «содержательный разговор, который позволил им детально скоординировать позиции». Также он отметил, что Зеленский обеспечил партнёров из США «качественной экспертизой в отношении современных вызовов и рисков для безопасности в регионе».