Кострома, 9 июня 2021, 21:53 — REGNUM Представители торговой группы «Высшая лига», принадлежащей бизнесмену и политику Евгению Трепову, открестились от обыска в офисе-ИА REGNUM.
Заместитель Трепова Алексей Рыбинский заявил, что мероприятия по выемке документов с участием полицейских и росгвардейцев не проходили в помещениях, арендуемых компанией.
Отметим, что ранее Рыбинский предоставил ИА REGNUM другую версию событий. Управление МВД по Костромской области информацию не комментирует.
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