Кострома, 9 июня, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Представители торговой группы «Высшая лига», принадлежащей бизнесмену и политику Евгению Трепову, открестились от обыска в офисе-ИА REGNUM.

Обыск

Заместитель ТреповаАлексей Рыбинский заявил, что мероприятия по выемке документов с участием полицейских и росгвардейцев не проходили в помещениях, арендуемых компанией.

«Дело в том что «Высшая лига» арендует несколько помещений в здании, расположенном по адресу Кострома, улица Зелёная, 11. Оно принадлежит акционерному обществу «Императив». Правоохранители заходили во все офисы, но выемка документов происходила не у нас, а в офисах административного отдела «Императива», занимающегося вопросами аренды. Так что с нами эта ситуация никак не связана»

Отметим, что ранее Рыбинский предоставил ИА REGNUM другую версию событий. Управление МВД по Костромской области информацию не комментирует.