Москва, , 22:28 — REGNUM Нателла Крапивина, бывший продюсер певицы Светланы Лободы, опубликовала видеообращение к исполнителю Филиппу Киркорову. Пользователи социальной сети Instagram поддержали её после скандала с артистом.

За первый час после публикации пост Крапивиной набрал более 26 тыс. отметок «нравится». А более 3 тыс. человек написали комментарии к нему, большинство из которых — положительные.

«Натэлла, вы просто мой герой», — поделился пользователь bishoplandia.

«Не урыла, а закопала», — считает nafisabutaeva.

«Восхищаюсь Вашей честностью!», — прокомментировал пользователь bo.zarubin.

«Достойно!» — оценила nadezhdapopova606.

ИА REGNUM напоминает, что Нателла Крапивина записала видеообращение для Филиппа Киркорова. В нём она объяснила причину появления негативного комментария под одной из фотографий артиста и назвала блогера Даву «бесталанным паразитом».

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