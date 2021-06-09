Бишкек, , 21:01 — REGNUM Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, выступил на проходящем в Анкаре заседании высшего совета стратегического сотрудничества между Киргизией и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Говоря о сотрудничестве в сфере транспорта и логистики, киргизский президент отметил необходимость продолжения переговоров между организациями гражданской авиации двух стран о возможности полноценного возобновления полетов между Киргизией и Турцией.

Также Жапаров призвал авиакомпании Турции использовать международный аэропорт «Манас» киргизской столицы в качестве транспортно-логистического центра, пообещав турецким авиаперевозчикам льготный режим при реализации этого проекта.

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