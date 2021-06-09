Киев, , 20:57 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Берлин сегодня, 9 июня, дал понять, что по мнению Киева, Германия «недорабатывает» в процессе урегулирования в Донбассе в «нормандском формате».

«Если в «нормандском формате» будете действовать так же четко, принципиально и действенно, как с авиакомпаниями Белоруссии, то Россия быстро уберется из Донбасса», — сказал Кулеба, обращаясь к главе МИД Германии Хайко Маасу.

«После этого мы восстановим территориальную целостность, начнем восстанавливать экономику на этих территориях, и война в Украине прекратится», — добавил Кулеба.

ИА REGNUMнапоминает, что на пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что нынешние лидеры Германии и Франции должны поддерживать Украину сильнее, чем они это делают сейчас, а 4 июня секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов высказал мнение, что именно Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008 году и за «оккупацию Крыма» в 2014 году. После этих заявлений, а также аналогичных высказываний посла Украины в Берлине, стало известно, что Кулеба должен посетить Германию с рабочим визитом.