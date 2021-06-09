Москва, 9 июня 2021, 20:51 — REGNUM Международная безопасность — не самая важная тема для разговора России и Украины, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Комментируя темы, предложенные Киевом для потенциальных переговоров президентов России и Украины, глава государства сказал, что Украина предполагает обсуждать международную безопасность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая украинский президент Владимир Зеленский о том, что его офис ведёт переговоры с Москвой об организации его встречи с Путиным.
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