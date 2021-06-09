Москва, , 20:51 — REGNUM Международная безопасность — не самая важная тема для разговора России и Украины, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя темы, предложенные Киевом для потенциальных переговоров президентов России и Украины, глава государства сказал, что Украина предполагает обсуждать международную безопасность.

Владимир Путин «Это, конечно, важный аспект ситуации в мире — международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая украинский президент Владимир Зеленский о том, что его офис ведёт переговоры с Москвой об организации его встречи с Путиным.

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