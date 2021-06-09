Москва, , 22:27 — REGNUM Нателла Крапивина, бывший продюсер певицы Светланы Лободы, прокомментировала недавнее видеообращение исполнителя Филиппа Киркорова. Она опубликовала серию роликов в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CP6BtS7j48P/

Как признается Крапивина, она не гордится комментарием, спровоцировавшим ссору с Киркоровым. Однако, по её словам, он был адресован не исполнителю.

«Мой комментарий, с которого всё началось, был направлен не против Вас. А был адресован бесталанным паразитам, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль», — говорит Крапивина. «На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом — на 15 секунд в жениха Бузовой, а после — в жену Киркорова», — объясняет продюсер, имея в виду блогера Даву (настоящее имя — Давид Манукян).

ИА REGNUM напоминает, что Нателла Крапивина написала негативный комментарий под общей фотографией Киркорова и Давы с премии «МУЗ-ТВ». На что певец отреагировал видеообращением к продюсеру, в котором называл её «гусеницей» и обвинял в плагиате.

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