Москва, 9 июня 2021, 20:51 — REGNUM Пандемия, смена поколений и новые технологии привели к кардинальной трансформации представления о рабочей среде. Теперь профессионалы больше всего ценят свободу, в том числе возможность выбирать, где и в каком режиме работать, отдыхать и путешествовать. К такому выводу пришли эксперты HUAWEI в исследовании [1]Как проводилось исследование: Эксперты опросили 1000 человек в трёх возрастных категориях: 18—24 года, 25—34 года, 35—44 года, проживающих в 16 городах-миллионниках, от Москвы и Санкт-Петербурга до Уфы и Челябинска. Их доход начинается от 30 000 рублей в месяц на одного члена семьи в Москве и от 20 000 рублей в регионах, все имеют личный ноутбук. Для опроса также проводились глубинные интервью с экспертами (психологами, бизнес-коучами, HR-руководителями и т. д)., подготовленном к выходу нового HUAWEI MateBook 14.
Уже сейчас некоторым сотрудникам для работы нужен только ноутбук (23% опрошенных), а в перспективе их число может кратно вырасти: большинство мечтает работать не в офисе, а дома или за городом — будь то дача, берег моря, лес или даже вершина горы (67% респондентов). Теперь 32% профессионалов отдадут предпочтение работодателю, для которого можно трудиться из любой точки страны или мира, и только 8% респондентов не представляют себе работу вне офиса.
Основные носители новых ценностей — молодые люди поколений Z (18—24 года, зуммеры) и Y (25—34 года, миллениалы), а также представители определённых профессий, связанных прежде всего с IT-сферой. Но тренд становится всё более массовым и постепенно захватывает специалистов и из других возрастных категорий и профессий, указывают эксперты. По их оценкам, реализовать переход к новым ценностям и новому стилю жизни и работы молодым профессионалам помогают ноутбук и экосистема устройств, которая позволяет объединить различные жизненные пространства.
Как поколение Z совместило работу и отдых
В постковидном мире работа и отдых, обучение и путешествия сливаются воедино. Теперь профессионалы готовы работать в отпуске и в выходные дни (59% опрошенных), многие стараются везде брать с собой ноутбук, чтобы при необходимости сделать что-то по работе (39% опрошенных). Две трети респондентов (68%) отвечают на рабочие вопросы вне рабочего времени, а каждый второй молодой специалист в возрасте до 25 лет и вовсе не видит необходимости отключаться от рабочих дел — его мысли часто заняты работой.
Причина такого слияния рабочего и личного пространства — не только в вынужденной «удалёнке». Главную роль сыграла смена поколений: для молодых людей важно найти не только оплачиваемую, но и интересную работу (51% зуммеров против 41% в остальных категориях). У многих уже есть любимое дело, которое захватывает их целиком (25% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет и 21% более старшего поколения).
Конечно, все респонденты считают, что зарплата при выборе работы — самый важный фактор (87% опрошенных), а самореализация — только на втором месте (60% участников). Но деньги намного меньше важны для поколения Z, чем для специалистов более старшего возраста (за финансовый фактор проголосовали 77% респондентов до 25 лет и 89% других участников). При этом чем моложе были респонденты, тем важнее для них были самореализация и новые интересные задачи (68% человек в возрасте до 25 лет, 62% миллениалов и только 55% людей старше 34 лет).
В результате с самореализацией свою работу ассоциируют 42% молодежи и 39% и 37% специалистов более старшего возраста соответственно. При этом 18% опрошенных зуммеров и вовсе назвали профессиональный труд удовольствием. Для сравнения: так же считают только 14% миллениалов и 11% специалистов от 35 до 45 лет.
Эксперты отметили, что у людей, которые любят работу, профессиональный труд чаще пересекается с личной жизнью отдельными занятиями и активностями (45%), то есть фактически сливается с личным пространством. Для остальных это отдельная часть жизни, которая никак не связана с личной (57%).
При этом молодым людям намного важнее организовывать жизнь в соответствии с индивидуальными психологическими особенностями: об этом заявили 38% опрошенных в возрасте до 25 лет и только 33% и 29% профессионалов более старших поколений.
Навязанные рабочие рамки и ограничения мешают самореализации. Так считают 30% зуммеров и 29% миллениалов. При этом с аналогичной проблемой сталкивается только четверть сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет.
Ноутбук для современного мира
Респонденты практически единодушны в том, что главное преимущество ноутбука — возможность брать его с собой (74%). Кроме того, для женщин важна возможность работать в любом положении, не только за столом, но и лёжа (47%).
При этом сотрудникам нравится работать на ноутбуках и в офисе. Почти половина опрошенных считает, что так удобнее решать производственные задачи (49%) и можно сменить локацию на менее шумную (47%). Для специалистов также важно иметь возможность уединиться и подключиться к видеоконференции с клиентом (41%), особенно для молодых людей до 25 лет (51%). А 35% опрошенных при работе на ноутбуке просто испытывают ощущение свободы, опять же — в большей степени молодые люди (47%).
В целом, респондентам важны тип и мощность процессора (67%), объём встроенной и оперативной памяти (64%), диагональ экрана (38%), а также разрешение и матрица экрана (20%). При этом для мужчин важна ещё видеокарта (26%), а для женщин — время работы без подзарядки (22%) и возможность сопряжения нескольких устройств в одну экосистему (6%).
Интересно, что для специалистов, которые занимаются любимым делом, крайне важна возможность сопряжения всех устройств, в отличие от работников, не слишком довольных своей работой (8,1 по 10-бальной шкале важности против 6,9).
Большинство респондентов хотели бы улучшить отдельные характеристики ноутбуков с учётом развития тренда на мобильность и свободу передвижения. В первую очередь — увеличить время работы без подзарядки (32%).
Кроме того, молодые люди до 25 лет в основном хотели бы улучшить тип и мощность процессора (28%), объём встроенной и оперативной памяти (23%), видеокарту (20%), а также вес и габариты ноутбука (16%). При этом 23% сотрудников в возрасте от 25 до 45 лет сказали, что их устраивают все характеристики, а 21% хотел бы улучшить тип и мощность процессора.
Вероятно, из-за высоких требований и желания улучшить характеристики поколение Z чаще меняет ноутбуки: 42% опрошенных до 25 лет сделали покупку в текущем или прошлом году. При этом большинство респондентов других возрастов купили ноутбуки около 2 лет назад (26%).
[1] * Как проводилось исследование: Эксперты опросили 1000 человек в трёх возрастных категориях: 18—24 года, 25—34 года, 35—44 года, проживающих в 16 городах-миллионниках, от Москвы и Санкт-Петербурга до Уфы и Челябинска. Их доход начинается от 30 000 рублей в месяц на одного члена семьи в Москве и от 20 000 рублей в регионах, все имеют личный ноутбук. Для опроса также проводились глубинные интервью с экспертами (психологами, бизнес-коучами, HR-руководителями и т. д).