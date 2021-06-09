Челябинск, , 20:48 — REGNUM Управление ФАС по Челябинской области требует от областного минэкологии изменить территориальную схему обращения с отходами. Соответствующее предупреждение министерству уже выдано, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольный орган выяснил, что отдельные положения новой схемы могут повлечь неравные условия на рынке. По данным Накануне.Ru, с 2022 года в ней серьёзно сокращён объём отходов, которые направляются на мусоросортировочный комплекс ООО «Спецкомплекс», расположенный в Магнитогорске. Зато для АО «Управление отходами» наоборот увеличено количество обслуживаемых территорий. В ФАС считают, что это сделано необоснованно. Дело в том, что министерство и «Управление отходами» ещё в 2015 году заключили концессионное соглашение о создании в Магнитогорском кластере системы коммунальной инфраструктуры. И в 2022—2027 годах направление потоков твёрдых коммунальных отходов туда окажется на пять территорий больше, чем записано в соглашении.

Сейчас министерство должно включить в схему положение, которое предоставляет концессионеру преимущественные условия. Это предупреждение нужно исполнить к 15 июля.