Белград, , 20:48 — REGNUM Так называемое взаимное признание Белграда и Приштины не обсуждается в рамках брюссельского диалога, так как он не затрагивает вопрос статуса Косово и Метохии. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 9 июня.

Таким образом он прокомментировал заявление президента сепаратистского Косово Вьосы Османи о том, что Приштина участвует в диалоге с Сербией с тем, чтобы достичь соглашения о взаимном признании.

«Угрожая Белграду тем, что единственным результатом диалога может быть только так называемое взаимное признание, албанские политики напрямую показали, что диалог и поиск компромиссного решения их на самом деле не интересуют», — говорится в сообщении правительственной Канцелярии по Косово и Метохии, которое цитирует телеканал Н1.

По мнению Петковича, односторонние шаги и навязанные решения только усиливают напряжённость между народами, проживающими в Косово и Метохии.

Напомним, что очередной раунд диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной намечен на 15 июня.