9 июня 2021 | Время чтения 11 мин

Взаимный интерес Украины и Польши в борьбе против России остается одной из отличительных черт польско-украинского сотрудничества. Однако стремления Киева и Варшавы объединить усилия на «антироссийском фронте» останавливает неудачный исторический опыт.

Владимир Сергеев, , 21:48 — REGNUM В конце мая Европейская исследовательская ассоциация (ERA) опубликовала отчет об отношении к Украине за рубежом. Исследование проводилось на территории нескольких стран, в том числе в Польше. Согласно представленным выводам, во всех государствах совпал общий негативный контекст: среди ключевых отрицательных ассоциаций, связанных с Украиной, везде назывались коррупция, олигархия и бедность. Однако на фоне других стран аудитория Польши больше других негативно оценила исторический фактор.

Ссора. Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным исследования ERA, на сегодняшний день отношение поляков к соседу формируется через призму трех основных тем: политические события на Украине, украинская иммиграция в Польшу и общее историческое наследие. В рамках обсуждений общественно-политической ситуации польские граждане, положительно оценивая устремления украинцев к демократии и одобряя события Евромайдана, видят коррупцию, невыполнение предвыборных обещаний и другие недостатки нынешней государственной системы на Украине. Что касается украинской иммиграции в Польшу, данный процесс многие поляки называют угрозой их рабочим местам и определенным вызовом безопасности, но в то же время массовое появление украинцев на рынке труда считается фактором экономического развития Польши. В свою очередь, тема общего исторического наследия почти не вызвала положительных ассоциаций и получила в основном отрицательные оценки польских участников опроса.

Авторы исследования делают вывод, что на негативное восприятие Украины у рядового жителя Польши влияет обсуждение исторических вопросов в политике, в СМИ и других общественных сферах. Как указывается в отчете, в освещении темы исторического наследия «преобладает политически инструментализированный конфликтный нарратив». Среди поводов, вызывающих в Польше наибольшие противоречия, в исследовании указана деятельность украинских пособников гитлеровской Германии ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), события «Волынской трагедии», пересмотр границ Польши и СССР в результате Второй мировой войны и принудительное переселение поляков, живших до 1939 года в западных частях Белоруссии и Украины. Впрочем, вопрос Западной Украины, находившейся в составе Польши по условиям Рижского договора, бередит сердца не только поляков, но и украинцев, которые также имеют список претензий к соседу.

Луцкое воеводство. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943

Говоря о масштабах проблемы украино-польского исторического наследия, нужно понимать, что тема национальной памяти является одним из краеугольных камней, который закладывает фундамент противоречий, касающихся радикального национализма, территориальных вопросов и других острых споров.

Согласно официальной позиции лидеров Польши и Украины, с началом президентства Владимира Зеленского в диалоге двух стран наметилась определенная «оттепель». Как известно, во время президентского срока Петра Порошенко, особенно во второй половине, польско-украинские отношения вошли в стадию кризиса, эпицентром которого стали разногласия на исторической почве. В частности, Киев критиковал польских коллег за признание (июль 2016 г.) геноцидом событий «Волынской трагедии» и подыгрывание националистическим силам в ликвидации памятников украинским коллаборационистам.

Всплеск негативных эмоций украинских политиков вызвал снос в апреле 2017 года скандального памятника ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в польском селе Грушовичи. В качестве ответа Варшаве администрация Порошенко объявила мораторий на эксгумацию польских захоронений на Украине, после чего конфликт стал набирать обороты, а лидеры стран практически прекратили личные контакты. Последняя встреча президентов Анджея Дуды и Петра Порошенко на Украине прошла в декабре 2017 года, но, вопреки ожиданиям, разрядки политической напряженности стороны не достигли. Добавим, что в июле 2018 года лидер Польши участвовал в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины «Волынской резни», однако в ходе визита на Украину не встречался с представителями руководства страны.

Переходя к текущим реалиям, после победы Владимира Зеленского демонстрация неприятия между странами стала заменяться показным дружелюбием. В ходе первых переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе (4 июня 2019 г.) Зеленский подчеркнул, что «нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов в истории отношений обеих стран». Так или иначе, политика высшего руководства Украины и Польши отойти в выстраивании диалога от неудобных вопросов национальной памяти и сосредоточиться на объединяющих исторических темах выглядит зачастую нелепо и в некоторых моментах абсурдно.

Фотография из материалов расследования Волынской трагедии

Например, во время визита в Польшу (27−28 января 2020 г.) по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц украинский лидер, выступая на памятной церемонии, обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Также Зеленский рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в освобождении лагеря смерти, избежав при этом упоминания советских воинов. По мнению ряда источников, заявление можно было трактовать таким образом, что в освободительной операции принимали участие исключительно украинцы. Примечательно, в январе этого года Зеленский вновь посещал Польшу, где опять заявил об освобождении польских лагерей украинским народом, не говоря об участии бойцов других республик СССР в спасении узников. На этот раз президент сделал акцент, что в операции участвовал Первый Украинский фронт, который, следуя логике украинского лидера, носил такое название, потому что воевали в нем украинцы.

«27 января 1945 года солдаты нашего Первого Украинского фронта — в составе армии Советского Союза — освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау», — заявил Зеленский в своей речи.

Другим показательным примером, но уже со стороны Польши, стал официальный визит президента Анджея Дуды на Украину, совершенный впервые с 2017 года. По иронии судьбы или по хитрому замыслу поездка польского лидера (11−13 октября 2020 г.) почти совпала по времени с празднованием украинскими националистами дня основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 14 октября 1942 г. Однако также как и его украинский коллега к обсуждению темы истории политик подошел избирательно, касаясь того, что отвечало бы духу переговоров. Сообщалось, что в рамках визита президент Польши посетил военное кладбище в Быковне, где почтил память польских военных, убитых в 1940 году офицерами НКВД. Среди других протокольных мероприятий стало возложение символической корзины к памятнику жертвам голодомора на Украине, участие в памятной акции героям Небесной сотни, а также открытие памятника польскому профсоюзному деятелю Анне Валентынович, погибшей в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. Впрочем, скандалов во время трехдневного визита избежать не удалось: во время приветствия украинского почетного караула президент Польши использовал бандеровский лозунг «Слава Украине!», что вызвало крайнее возмущение в польском обществе.

Следующий визит Анджея Дуды в Киев ожидается в августе по случаю 30-летия независимости Украины, в ходе которого исторический вопрос, вероятно, также станет одной из целей поездки.

Таким образом, наблюдая за переговорами Зеленского и Дуды, касающихся вопросов истории, очевидно желание заменить обсуждение «горячих тем» и объединиться вокруг поводов, дискредитирующих советский период, а также относительно недавних событий с выраженным антироссийским подтекстом. Например, выход Украины из состава СССР или авиакатастрофа под Смоленском. Так или иначе, стремление обойти исторические углы на уровне личных встреч не решает сути проблемы, а тема национальной памяти, подпитывающая взаимную неприязнь, поднимается нынешним украинским и польским руководством не меньше, чем это было 2 года назад.

Как сообщали СМИ, 28 февраля 2021 года представители польской диаспоры провели во Львовской области акцию памяти, приуроченную к 77-й годовщине уничтожения польского населения деревни Гута-Пеняцкая украинскими коллаборационистами. Письмо со словами поддержки участникам мероприятия направил президент Анджей Дуда, который отметил, что «Независимая Польша никогда не забудет о жертвах преступлений в Гуте-Пеняцкой. Как и всех жертв геноцида во время Волынской резни».

Продолжая тему отношения правящего польского руководства к преступлениям бандеровцев, в канун украинской президентской кампании 2019 года Варшава досрочно сменила своего посла. По информации дипломатических источников, решение было связано с недостаточным отстаиванием главой дипломатии Яном Пекло вопросов национальной памяти. При этом сменивший своего коллегу посол Бартош Цихоцкий, действительно, показывает себя более жестким политиком, за что регулярно подвергается критике на Украине. Например, в январе этого года резонанс в украинских СМИ вызвало заявление Циховского, который в резкой форме осудил марш украинских националистов ко дню рождения коллаборациониста Степана Бандеры.

Еще одним вопросом, где Варшава проявляет жесткость в отстаивании своего мнения, идущего вразрез с интересами Киева, является советско-польская война.

Недавним крупным историческим поводом в Польше стало 100-летие Варшавской битвы. По инициативе правящего руководства в стране была организована обширная программа мероприятий, растянувшаяся на несколько месяцев. Например, в ноябре в городе Сквернице был открыт памятник, одним из персонажей которого стал украинский каратель Симон Петлюра. Напомним, воевавший против Советской России националист также запомнился подписанием договора о передаче Польше территорий Галичины и Волыни, поэтому воспринимается радикальной публикой Украины как крайне неоднозначная личность. Кроме того, неоднозначно воспринимается украинцами Рижский договор по итогам советско-польской войны. Согласно документу страны Антанты признали за Польшей западные части Украины и Белоруссии при условии соблюдения прав проживающих там белорусов и украинцев, однако международное обязательство было нарушено шляхтесской буржуазией, начавшей агрессивную полонизацию местного населения.

Симон Петлюра (справа) и Антоний Листовский (слева), командующий 2-й польской армией

Возвращаясь к началу статьи, в отчете Европейской ассоциации исследователей отмечается, что за последние 6−7 лет в научных, политических и других общественных сферах Польши либеральные настроения сменились атмосферой доминирования «правых идей». В результате академические круги и в целом все общество становится «менее гибким и готовым к диалогу, находясь все больше в окопах». Отмечается, что данные процессы напрямую связаны с правящей с 2015 года партией националистов-консерваторов «Право и справедливость», представителем которой является и действующий президент Анджей Дуда. Исходя из существующего сегодня в Польше запроса на националистическую идеологию, многие политики зачастую целенаправленно муссируют вопросы национальной памяти, чтобы получить больше поддержки электората.

В завершение нужно сказать, что для сохранения позитивного фона украино-польских отношений по другим вопросам, польское руководство, рассматривающее Киев как одного из главных союзников-русофобов, зачастую не реагирует на резкие заявления нынешней украинской власти. Например, в январе 2020 года Владимир Зеленский выступал с речью ко Дню соборности (национальный праздник), где отметил, что сто лет назад «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». Заявление спровоцировало конфликт с Бухарестом, которому не понравилось, что слово «заняли» в английском варианте текста переводилось как «оккупировали». Однако Польша не стала вмешиваться в конфликт.

Кроме того, остается нерешенным заблокированный при Порошенко вопрос с эксгумацией польских захоронений. После президентских выборов на Украине лидер Польши Анджей Дуда призвал урегулировать тему с поисковыми работами. Комментируя просьбу Варшавы, Зеленский отметил, что готов отменить запрет на раскопки при условии, что польская сторона восстановит разрушенные памятники украинским националистам. Несколько месяцев назад глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович подтвердил, что споры до сих пор не улажены. По его словам, конфликт будет урегулирован только после восстановления памятника ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Грушовичи в его первоначальном виде, добавив, что в Польше остаются разрушенными еще несколько мест захоронений. Отметим, в 2020 году Варшава все же отреставрировала скандальный памятник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Киев настаивает, чтобы монумент привели к прежнему виду, возмущаясь отсутствием старой надписи — «Полегли за свободную Украину» — и фамилий убитых бандеровцев.

Парад украинских националистов в честь генерал-губернатора Ганса Франка Fotowarmotors.ru

Наконец, нельзя не заметить, что сегодня украинская власть демонстрирует поддержку националистическим силам на Западе Украины. Например, недавно посольства Польши и Израиля осудили выделение Львовским областным советом средств на увековечивание памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также Андрея и Юрия Лип, которые охарактеризованы в заявлениях как «антисемитский и антипольский писатель» и «создатель расистской теории украинской расы» соответственно.

Анализируя факты, ситуация такова, что до 2014 года национализм во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и других западных областях в основном воспринимался в контексте желания жителей этих регионов выйти из сферы влияния российских интересов. Теперь же в вопросе Западной Украины власти и местная националистическая публика все больше озадачены усилением позиций диаспор, а также укреплением политических, экономических и других связей западных регионов с соседними странами. Например, в прошлом году впервые в Закарпатский областной совет прошла «Партия венгров Украины». Также после майданных событий представители польской общины Львовской области обращались к Киеву о предоставлении региону экономической автономии.

«Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — заявлял председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко.