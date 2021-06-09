Приштина, , 20:45 — REGNUM Сепаратистские власти в Приштине готовятся к очередному раунду диалога с Белградом 15 июня в Брюсселе, чтобы достичь соглашения о «взаимном признании в существующих границах». Об этом 9 июня заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи в рамках дискуссии, которую организовал Атлантический совет.

Османи отметила, что для Приштины важно решить проблему лиц, пропавших без вести.

«Сербия должна открыть архивы и показать, где люди, пропавшие без вести. Семьи ждут своих детей. Конечно, мы не может больше разговаривать о регистрации автомобилей. Люди должны вернуться. Когда люди вернутся, можно открыть другую главу — торговлю, регистрацию автомобилей и иные вопросы», — процитировал телеканал РТС слова Османи.

Лидер сепаратистского образования добавила, что «для Белграда наступил момент, когда ему нужно отойти от режима Слободана Милошевича». Она обвинила режим Милошевича в «преступлениях», совершенных в Косово и Метохии, и призвала Сербию сойти с его курса.

Напомним, что в Брюсселе 15 июня встретятся президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти.