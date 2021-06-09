Киев, , 20:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в «украинский» Донбасс сегодня, 9 июня, посетил передний край обороны, сообщает пресс-служба офиса президента (ОП).

В отчёте о мероприятии отдельно отмечается, что украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от противника, и подвергаются регулярным обстрелам.

Отмечается, что Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

«Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов, которое значительно снизилось за последние 7−10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Тем не менее, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы», — отметил он.

Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также чаще должны приезжать на фронт — «чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственнических шагов».

«Посещение наших защитников — это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью», — подчеркнул в завершение президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает усилия для урегулирования в Донбассе и продолжит поддерживать население ДНР и ЛНР, добавив, что люди Донбасса — это"героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди».