9 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление депутата украинского парламента Юрия Бойко, который пояснил, почему Украину не берут в НАТО, а также в иные европейские структуры.

Мирослава Романенко, , 21:27 — REGNUM Депутат украинского парламента из оппозиционной политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украину не берут в НАТО, а также в иные европейские структуры ввиду наличия внутренних проблем в стране, основная из которых — коррупция. Об этом политик заявил 8 июня в эфире украинского телеканала «НАШ».

Наколка. НАТО.Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Нас не взяли [в НАТО еще в 2008 году] не потому, что не хотели. Они видели, насколько у нас коррумпирована страна… У нас же тогда не было военного конфликта и отношения с Российской Федерацией были, в принципе, нормальные. Нас не взяли из-за того, что они поняли, что если нас возьмут, то они возьмут такую проблему себе, с этой коррупцией, с этими продажами должностей… И сейчас это видят… Западные страны видят, что наша страна не готова к полноценному участию ни в какой европейской структуре из-за внутренних проблем. А второй момент… У меня ощущение, что Европейский союз понял нашу ценность. Он понял нашу ценность в том, что мы готовый поставщик трудовых ресурсов… 11% ВВП Польши формируются украинскими руками… Они нас просто «доят», говоря бытовым языком, и забирают у нас лучшие кадры», — сказал политик.

Заявление Юрия Бойко обсудили в комментариях под соответствующей видеозаписью на YouTube-канале «НАШ». Некоторые из комментирующих отметили, что в стране нужно проводить референдум относительно вступления в НАТО, так как вероятно, что многие граждане Украины против вступления в Альянс. Многие согласились со словами Бойко относительно того, что Украина является источником трудовых ресурсов. Некоторые даже отметили, что данное утверждение касается не только Украины.

«Вы не вернете Донбасс, если будете стремиться в НАТО! В Донецке люди категорически против! Я не пойму вашу сельскую логику. Что вы хотите, в конце концов?» — написал Vadim.

«Европа поняла, «без лоха и жизнь плоха»! Почему не доить Украину? Почему не вымывать из неё дешевую рабочую силу, почему не скупить по дешевке землю?» — спросил читатель под псевдонимом «Респект».

"Старая Европа всю свою историю кого-то доит! Вся история это подтверждает. У каждой из этих стран были, или еще есть, колонии, из которых они всё выкачивают! Украина теперь в этом ряду!» — отметила Любовь В.

«Украина куда угодно хочет, хоть к чертям. Только не к России. А ведь это и был камень краеугольный. Пока с Россией были, было всё в порядке!» — добавил Дмитрий Б.

«Государство с развитым национализмом в НАТО не нужно. Колыбель фашизма 21-го века», — пишет Николай М.

НАТО и Украина Gov.ua

«Вы зад*али уже своим ПДЧ (План действий по членству в НАТО — М. Р.): не дали ПДЧ, дадут ПДЧ, не дали ПДЧ… Свет клином сошелся на этом ПДЧ. А не пробовали работать, производить, продавать, строить, развивать свою страну, умножать богатство страны? В мире примерно 200 стран живут и стремятся к развитию без ПДЧ, без НАТО, а Украине развитие не нужно, подавай ПДЧ. Задолбали уже…» — не выдержал Михаил Ч.

«А почему мы должны вступать в НАТО? Кто-то проводил референдум? Я, например, против, и знаю сотни людей, которые против!!! У нас у всех родственники в России, Белоруссии. И мы что, теперь будем в разных военных блоках воевать друг с другом? Вы с ума посходили?» — спросила Лада К.

«Что вы хотите, хлопцы? Война была бы ещё 2008 году», — добавил Алексей Ф.

«Работаю в Словакии… Словаки жалуются и говорят, что лучше было при Союзе жить, а сейчас они только колония для Германии, Франции и Англии, — дешевая рабочая сила и недра, так же и венгры говорят!!!» — написала Вася Ш.

«Я в Варшаве 21 год (м/сестра). Выехала чтобы дать сыну образование, которое не смогла бы дать в Украине. Убираю 11-этажный дом. Моя з/плата 650$. В Украине многие покрутят у виска, типа что это не так, но это так. Я сына выучила (доктор педагогических наук), работает в богатейшей стране, в Украине был нищим преподавателем. Сама ни от кого независима, материально обеспеченная. Вот и вывод, вернутся ли такие украинцы назад «домой». Ответ: нет. В Украине место ворам, бандитам», — отметила Lyudmila Z.

«Где экономика, доставшаяся Украине от СССР?» — подытожил риторическим вопросом Геннадий А.

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Напомним, 8 июня в ходе выступления в Сенате США американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина владеет всеми необходимыми инструментами для реализации планов по вступлению в НАТО. Вместе с тем он отметил, что это относится к членству в организации «в будущем». Блинкен также добавил, что США поддерживают Киев в указанном процессе.

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