Буэнос-Айрес, , 20:30 — REGNUM Лицам, привитым какой-либо вакциной от COVID-19, даже не зарегистрированной в ЕС, необходимо разрешить въезд на территорию Евросоюза. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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«Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте [в Евросоюзе], осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием, для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», — сказал Санчес.

На сегодняшний день российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не входит в перечень вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения и Европейским медицинским агентством для применения в отношении туристов, намеревающихся въехать в Евросоюз.