Брюссель, , 20:27 — REGNUM Очередной раунд диалога Белграда и Приштины пройдет 15 июня в Брюсселе, с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. Об этом 9 июня сообщил пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

По словам Стано, в роли посредников выступят верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Это будет первая встреча Белграда и Приштины на высшем политическом уровне с сентября 2020 года, когда в Брюсселе встретились Вучич и тогдашний премьер-министр Косово Авдуллах Хоти, сообщил сербский телеканал РТС.

Напомним, что осенью 2020 года в Вашингтоне Белград и Приштина подписали в присутствии экс-президента США Дональда Трампа соглашение, в котором Белград обязался, что по истечении одного года не будет создавать препятствия для членства Приштины в международных организациях.