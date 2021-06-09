Ново-Огарево, Московская область, , 20:26 — REGNUM Вопреки распространённому мнению, никаких гарантий невступления Украины в НАТО не существует. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

«Я вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков — все так немножко посмеиваются над Зеленским и говорят, что всё это болтовня, ничего здесь не будет и так далее», — заявил Путин.

«У меня другое мнение», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что два этапа расширения НАТО на восток произошли, невзирая на озабоченности России, при этом американские руководители не раз говорили об открытом характере НАТО.

«Сейчас американские партнёры говорят, что ничего не обещали украинскому народу и президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? А может быть они ему сказали, что ты рановато вылез, рано ещё об этом говорить и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне?» — отметил Путин.

«Во всяком случае, никто не говорит нет», — указал президент.