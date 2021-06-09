Москва, , 20:23 — REGNUM Сегодня, 9 июня, нападающий «Авангарда» и сборной России Сергей Толчинский подвел итоги прошедшего чемпионата мира в Латвии.

«Организаторам удалось очень комфортные условия. Честно говоря, я ожидал худшего. Думал, что нам будет скучно и нечего делать. Но на самом деле все было нормально обустроено.

То, что мы играли без зрителей, не особо ощущалось, так как арена была небольшая. Наоборот, было довольно прикольно.

Мы проиграли в овертайме канадцам. Один человек обыграл нашего защитника и выдал шикарный пас. Все произошло в один миг.

Две секунды ‑ и мы проиграли. Конечно, все ожидали, что мы выиграем. Да и мы сами верили в победу. Разочарованы результатом. Если бы выиграли, то сами бы стали чемпионами», — приводит слова форварда портал Allhockey.

Сборная России вылетела из плей-офф чемпионата мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Канады в овертайме (1:2).

В рамках прошедшего чемпионата мира Сергей Толчинский принял участие в 7 матчах за сборную России, отличившись 5 (3+2) очками.