Ново-Огарево, Московская область, , 20:18 — REGNUM Блок НАТО не останавливал своё расширение на восток даже в период вполне благополучных отношений западных стран с Россией. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия 24».

«Что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян, России, граждан нашей страны… вот смотрите, было так называемых две волны расширения НАТО на восток. И заметьте, это происходило тогда, когда не было Крыма, когда не было никаких событий после госпереворота на Украине», — заявил Путин.

«Отношения между Россией и коллективным Западом, отношения с Соединёнными Штатами были вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее все наши так называемые озабоченности были проигнорированы, а все предварительные договорённости», — указал он.