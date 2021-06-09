Киев, , 20:25 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам образования и науки рекомендует парламенту принять законопроект, которым предлагается разрешить обучение иностранцев в вузах страны на русском языке.

Соответствующую информацию аппарат рады опубликовал сегодня, 9 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что по результатам рассмотрения вопроса комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект за основу и в целом. Отмечается, что ранее документ был направлен в комитет для подготовки на повторное первое чтение и существенно переработан.

В ходе обсуждения народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина отметила, что сейчас на Украине учится более 70 тыс. иностранцев, но есть явная тенденция к оттоку студентов — за два года уменьшение составило около 10%, в том числе из-за языковой проблемы. Она также отметила, что согласно исследованиям, среди наиболее востребованных языков обучения для иностранных студентов на Украине — английский (59%), на втором месте — русский (26%).

Когда голосование по этому вопросу состоится в сессионном зале — в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что ране сегодня «языковой» омбудсмен Украины Тарас Креминь пожаловался на обилие русского языка в эфире.