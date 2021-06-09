Минск, , 20:15 — REGNUM «У нас с Россельхознадзором никаких проблемных вопросов по большому счету нет, есть текущие какие-то моменты, которые мы решаем в рабочем порядке, и работаем очень плотно в ежедневном контакте. Мы не испытываем никаких проблем в работе с нашими партнерами», — заявил 9 июня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

По его словам, экспорт белорусского продовольствия в Россию за январь — апрель 2021 года составил $1,4 млрд — на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом Белоруссия за те же четыре месяца импортировала из России продовольствия на $495 млн (+8,1%).

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Экспорт белорусского продовольствия в 37 стран Азии за тот же период вырос на 60% — до $167 млн, сообщило белорусское государственное информагентство БелТА по итогам мероприятия.

По информации посольства, участие в форуме приняли представители 12 посольств стран Азии в России и Белоруссии по совместительству — Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин. Перед ними выступили такие белорусские чиновники, как замминистра промышленности Дмитрий Харитончик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, замначальника управления международного бизнеса «Банка развития Республики Беларусь» Дмитрий Кулешов и председатель «Белорусской торгово-промышленной палаты» Владимир Улахович.

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