Москва, , 22:26 — REGNUM Российский рэпер Василий Вакуленко не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста. Об этом 9 июня сообщает издание Flow.

По данным СМИ, артист пожаловался на небольшую популярность альбомов, в отличие от синглов. «Я люблю большие альбомы по 30 песен, но люди не успевают послушать… У меня есть много проектов, которыми хочется заняться», — признался Вакуленко.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Василий Вакуленко запустил проект под названием Gorilla Zippo. Ранее музыкант выступал под псевдонимами N1nt3ndo и Ноггано.

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