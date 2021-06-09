Нью-Джерси, США, , 20:14 — REGNUM В США в штате Нью-Джерси был застрелен ученик старших классов во после игры в футбол, сообщает The New York Times.

Сотрудники полиции обнаружили Муссу Фофана, родившегося в США в семье иммигрантов, с огнестрельным ранением вечером в воскресенье, 6 июня, возле спортивного школьного комплекса, где 18-летний футболист проводил много времени играя в футбол.

Друг Муссы пострадал от огнестрельного ранения. Пока что неизвестно, кто совершил нападение и по какой причине. Полиция продолжает следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае шестилетний ребенок погиб в результате перестрелки на дороге на юге американского штата Калифорния.