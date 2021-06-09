Бишкек, , 20:06 — REGNUM Власти Киргизии намерены включить в список страховых случаев ущерб от военных действий. Соответствующий проект закона вынесла на общественное обсуждение госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком.

В ведомстве отмечают, что сейчас в законе «Об обязательном страховании жилых помещений» последствия боевых действий не обозначены как страховой случай.

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В качестве аргумента в пользу принятия поправок в законодательство в госслужбе указывают, что в ходе вооруженного конфликта, произошедшего чуть больше месяца назад на киргизско-таджикской границе, пострадало большое количество недвижимого имущества граждан Киргизии из приграничных сёл.

«События, в результате которых нанесен ущерб имуществу киргизстанцев, являются обстоятельствами непреодолимой силы», — подчеркивается в справке-обосновании к законопроекту.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

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