Бишкек, , 20:05 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках официального визита в Анкару проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в формате тет-а-тет. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров обсудил со своим турецким коллегой вопросы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Также главы двух стран уделили внимание приоритетам сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках этого политического блока.

Подробности беседы глав государств в администрации киргизского президента озвучивать не стали.

После встречи за закрытыми дверями Садыр Жапаров и Реджеп Эрдоган продолжат переговоры в рамках пятого заседания высшего совета стратегического сотрудничества между Киргизией и Турцией.