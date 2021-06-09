Нижний Новгород, , 20:03 — REGNUM В центральной части и некоторых районах Нижнего Новгорода на дорогах появилась новая разметка — прерывистая линия синего цвета, передает «Нижний Новгород онлайн» сегодня, 9 июня.

В городском центре организации дорожного движения пояснили, что такая дорожная разметка обозначает границы платных парковок, и внедряется для того, чтобы водителям было легче ориентироваться — где можно оставить свою машину бесплатно, а где за это придется заплатить.

Ранее предполагалось, что такую разметку будут применять для обозначения траектории движения на сложных перекрестках с большим трафиком, поскольку она хорошо контрастирует со стандартной белой и желтой дорожной разметкой.

Однако, ознакомившись с общемировой практикой, принято решение использовать синюю пунктирную линию именно для обозначения границ платных парковок.