Санкт-Петербург, , 22:24 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» стала официальным партнёром выставки индустрии компьютерных игр E3. Об этом 9 июня сообщает издание DTF.

По данным СМИ, пользователи смогут посмотреть трансляции на русском языке. Прямые эфиры с выставки будут доступны в группе VK Gaming.

ИА REGNUM напоминает, что церемония открытия E3 2021 состоится 12 июня 2021 года. А основные презентации пройдут с 13 по 15 июня 2021 года.

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