Киев, , 20:05 — REGNUM Никакие международные нормы не запрещают Украине покупать вооружения у западных стран, заявил на брифинге в Берлине 9 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я искренне надеюсь, что никто никогда не пожалеет, что Украине не помогли укрепить свою оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать», — заявил он.

ИА REGNUM отмечает, что на брифинге Кулебы и глава МИД Германии Хайко Мааса обсуждался запрос Киева к Берлину на закупку вооружений. Маас заявил, что одной из причин категорического отказа Германии это делать является её участие в процессе урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате». По его мнению, если бы Германия пошла на поставки оружия, Россия сразу отказалась бы от любых переговоров по урегулированию.

Ранее Маас заявлял, что Украина при помощи дополнительных поставок оружия не решит вопрос урегулирования ситуации в Донбассе и войну так не прекратить.