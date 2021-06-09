Москва, 9 июня 2021, 19:54 — REGNUM Ни в какую перезагрузку отношений с США веры нет, сообщил 9 июня заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на «Примаковских чтениях».
Отметив, что «времена разного рода перезагрузок остались в прошлом», российский дипломат сказал:
Он добавил, что конструктив в отношениях Москвы и Вашингтона возможен в совместном решении каких-то конкретных вопросов. Изменения к лучшему могут начаться с «конкретных малых шагов», и их диапазон следует расширять.
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