Москва, , 22:23 — REGNUM Казахстанский рэпер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) изменил дату проведения концерта из-за заражения коронавирусом. Об этом он сообщает 9 июня в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CP56KNshYGn/

«В связи с моим заболеванием коронавирусной инфекцией (Covid-19), 36 Summer Jam ПЕРЕНОСИТСЯ на 27 июня», — предупредил фанатов рэпер. Подробностей о своём текущем состоянии Скриптонит не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что концерт 36 Summer Jam должен был состояться 13 июня 2021 года в Москве. Местом проведения был выбран клуб Gazgolder.

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