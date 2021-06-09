Бишкек, , 19:51 — REGNUM Президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинс, подозреваемый в покупке наркотиков, подал в отставку и намерен уехать из Киргизии обратно в США. Об этом говорится в официальном заявлении попечительского совета АУЦА.

В университете не объясняют, как глава американского вуза планирует покинуть страну при условии, что сейчас он находится под подпиской о невыезде, поскольку киргизские правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело.

Отметим, что возбужденное против президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса уголовное дело уже находится на рассмотрении Первомайского районного суда столицы Киргизии.

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