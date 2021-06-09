Ессентуки, Ставропольский край, , 19:50 — REGNUM В Ставропольском крае попался на взятке в полмиллиона рублей сотрудник полиции. Бывший следователь отдела МВД в городе Ессентуки потребовал 500 тыс. рублей за оказание услуги — не привлекать к ответственности местную жительницу по статье о незаконном обороте наркотических средств. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, сообщили 9 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в процессе расследования, следователь вел уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые обвинялись в незаконных приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, изготовлении и переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В ходе следствия оказалось, что к совершению преступления причастна супруга одного из подозреваемых. Экс-сотрудник полиции потребовал взятку за непривлечение ее к ответственности в размере полумиллиона рублей. Кроме того, он пообещал уничтожить вещественные доказательства по делу.

Однако заработать на взятке полицейскому не удалось, сразу после ее получения его задержали сотрудниками УФСБ. В настоящее время в отношении него ведется следствие, он заключен под стражу.