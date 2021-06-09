Париж, , 19:50 — REGNUM 26-летний французский атакующий полузащитник Энцо Зидан, сын легендарного футболиста Зинедина Зидана, подписал контракт с «Родезом», выступающим в Лиге 2. Об этом 9 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

«Родез» стал для Зидана шестым клубом после ухода из мадридского «Реала» в 2017-м году. Француз выступал за «Алавес», «Лозанна-Спорт», «Райо Махадаонду», «Депортиво Авеш» и «Альмерию». На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает француза в 400 тысяч евро.

В сезоне 2019/20, выступая за португальский «Депортиво Авеш», Энцо Зидан принял участие в десяти матчах Примейры Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Риу Ави» и «Витории Гимарайнш».

27 мая 2021 года на официальном сайте мадридского «Реала» было объявлено, что Зинедин Зидан решил покинуть пост главного тренера команды.