Бишкек, , 19:50 — REGNUM В генеральной прокуратуре Киргизии состоялась встреча членов рабочей группы по разработке нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с руководством местных бизнес-ассоциаций. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Представители бизнес-сообщества отметили важность декриминализации экономических преступлений и другие изменения, направленные на защиту предпринимателей.

В свою очередь члены рабочей группы отметили, что некоторые просьбы киргизстанских бизнесменов были учтены, и в итоге из полномочий прокуроров и следователей убрали право на назначение налоговых проверок.

Также пересмотрены пороги привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям — в некоторых случаях наказание в виде лишения свободы заменено на штрафы.

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