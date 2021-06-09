Чебоксары, , 19:46 — REGNUM В Московском районе Чебоксар передано в суд уголовное дело в отношении 32-летней горожанки, которую обвинили в мошенничестве под видом майора полиции: следствие полагает, что она взяла деньги за трудоустройство в ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Под уголовное преследование попала ранее неоднократно судимая за мошенничество чебоксарка, которая не имеет отношения к органам внутренних дел. По данным следствия, представившись майором полиции, сотрудником ГИБДД она получила от потерпевшего 21 тыс. рублей за оказание содействия в трудоустройстве в органы МВД по Чувашии.

«Получение денег она мотивировала необходимостью оформления справки об отсутствии судимости, прохождении медосмотра, приобретения форменного обмундирования и прохождении обучения в академии МВД РФ в Нижнем Новгороде», — говорят в надзорном ведомстве.

Чебоксарке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарах был осуждён 38-летний житель, которого обвинили в мошенничестве под видом сотрудника органов безопасности. Ущерб оценивался почти в 400 тыс. рублей. Фигуранту уголовного дела, который на тот момент уже отбывал наказание в колонии, добавили срок.

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