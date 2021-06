Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Сотрудники The New Yorker 7 июня опубликовали сайт, который включает требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда. На сайте также сообщается, что сотрудники находятся на грани забастовки, сообщает 9 июня The New York Times.

Во вторник вечером, 8 июня, сотрудники большой толпой прошлись по улицам Нью-Йорка и дошли до дома Анны Винтур, иконы-стиля и редактора, которая стала символом издательства Condé Nast, которой среди прочего выпускает The New Yorker.

«Начальники носят Prada, рабочие получают ничего», — было написано на некоторых плакатах. Данная фраза является отсылкой к американской книге «Дьявол носит Prada», рассказывающей о грозном и влиятельном редакторе американского модного журнала.

Отмечается, что в общем на улицы вышли примерно 100 сотрудников, которые входят в профсоюз The New Yorker, организованный три года назад.

Напомним, ранее забастовку с требованием повысить оплату труда провели работники ресторанов сети быстрого питания McDonald's.