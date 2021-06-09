Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Американские читатели издания Daily Mail раскритиковали продюсера Яну Рудковскую за недавний ролик в её Instagram-аккаунте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/CPqfmeSI7NW/

На видео Рудковская показывает личные автомобили и предлагает своим подписчикам выбрать тот, в котором она отправится на премию «МУЗ-ТВ». Читатели осудили российского продюсера за демонстрацию богатства.

«У этого мусора есть «фанаты»?» — спрашивает Irukanji.

«Некоторые люди такие бедные… Все, что у них есть — это деньги (Боб Марли)», — процитировал музыканта siloam501.

«Если люди достаточно глупы, чтобы быть подписанными на неё, то тут не на что жаловаться», — считает Pete.

«Эта женщина доказывает, что статус не купишь», — пишет KNOIR.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Яны Рудковской скоро может родиться пятый ребёнок. Он должен появиться на свет при помощи суррогатной матери.

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