9 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость об отмене решения Совета Европейского союза о блокировании активов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Оксана Переможенко, , 20:06 — REGNUM Решение Совета Европейского союза о блокировании активов бывшего президента Украины Виктора Януковича от 2019 года было отменено. Такое решение принял Европейский суд юстиции общей юрисдикции. Ранее бывший украинский лидер подал иск против СЕ, суд этот иск удовлетворил.

Виктор Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», — говорится в решении суда.

Отмечается, что «Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц». При этом семья Януковича по настоящее время находится под санкциями, поскольку новые ограничения были внедрены в марте 2021 года.

Читайте также: Янукович выиграл суд против Совета ЕС по отмене части санкций

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в комментариях к соответствующей записи, а также на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что даже Европа отказалась продлевать санкции ввиду отсутствия оснований. Люди сравнили уровень жизни при Викторе Януковиче и двух последующих президентах, отметив, что жилось лучше при Януковиче. Некоторые даже стали призывать бывшего украинского президента, вынужденного бежать с Украины, вернуться назад и занять свой пост.

Виктор Янукович ВАДИМ ЧУПРИНА

«Какая зрада. Никто при нём в Польшу на плантации не ездил. Доллар был 8 [гривен]. Коммунальные услуги в разы дешевле. Не было войны… Витя, тебя ждут дома», — написал Ивар К.

«А теперь восстановление во всех правах. И, в первую очередь, звание президент. И признание 2014 года переворотом», — отметил Максим А.

«Возвращайтесь с [бывшим премьер-министром Украины] Азаровым Н. Я. Сколько можно издеваться над страной этим клоунам?» — спросила Нина П.

«1000 и одна зрада», — отреагировала Марина Д.

«Однозначно в 2014 году был государственный переворот и захват власти», — пишет Сергей Д.

«Везите Федоровича назад в столицу!» — призвала Полина К.

«После того, что новые управленцы сделали со страной, Януковича надо наградить…» — добавила Натали З.

Шахматы SteenJepsen

«Европа давно всё поняла, а нам мозг выносят. Чтобы земельку, лес, янтарь и все ископаемые прибрать», — считает Оля П.

Читайте также: «Украинцы, пора вам остыть и угомониться, пока не потеряли всю страну!..»

»Украина еще компенсацию Януковичу заплатит с такими нынешними управленцами», — добавила Виктория Г.

«Святой человек Виктор Федорович против этой власти», — отметил Евгений К.

«Послушал все комментарии. Да, ребята-украинцы, вы всё правильно говорите, но я спрашиваю вас, где вы были сами все в 2014 году? Почему допустили такой хаос у себя в стране? Были в это время на работе или только сейчас осознание пришло наконец-то? Неужели нациков на тот момент было больше, чем вас, адекватных граждан Украины? Где вы сами были, когда вашу страну печеньками Нуланд кормила? Извините, не сдержался», — написал Николай Л.

«Всё познаётся в сравнении! При Янеке жили гораздо лучше! Пять лярдов не пропали даром, которые вложили на то, что бы свернуть мозги целой нации…» — подытожила Маргарита П.

Читайте также: «Скоро и дело Кеннеди на Януковича повесят»