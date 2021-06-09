Москва, , 19:39 — REGNUM Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Содружества независимых государств (СНГ) согласовали проведение совместного учения с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО в 2021 году. Об этом сообщил начальник генерального штаба Вооружённых сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания комитета начальников генштабов СНГ.

«Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО «Боевое Содружество — 2021». Учение пройдёт в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан», — заявил Герасимов.

По его словам, в ходе заседания также были согласованы совместные мероприятия вооружённых сил на 2022 год, определены задачи в области построения системы воздушно-космической обороны государств-участников СНГ.

Сторонами обсуждались общие пути развития взаимодействия в области обороны и военной безопасности, исходя из требований, определенных президентами стран в новой Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.

В частности, главы военных делегаций одобрили перспективный план практических мероприятий по реализации этой концепции.

План предусматривает создание и развитие совместных систем военного назначения, повышение уровня взаимодействия оборонных ведомств государств по вопросам всестороннего обеспечения, подготовки военных кадров и противодействия терроризму.

В ходе заседания был также проанализирован опыт войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и состояние безопасности полётов авиации в вооружённых силах стран СНГ.

В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.