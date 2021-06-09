Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Россия — мировая держава, нужно сдерживать её влияние, в том числе в вопросе энергетики, заявила 9 июня в ходе выступления на площадке Германского фонда Маршалла (признана нежелательной на территории РФ) заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

В США, по словам Шерман, понимают, что Россия является мировой державой, и учитывают, что РФ — постоянный член СБ ООН. Россия громко заявила о себе, в том числе в Сирии, отметила представитель Госдепа.

Что касается оценки ситуации с российским проектом «Северный поток — 2», американский дипломат назвала этот вопрос «сложным». Она отметила, что для Вашингтона очень ценными являются отношения с Берлином, с которым есть согласие.

Теперь США и Германии нужно, добавила она, «сделать так, чтобы Россия не играла нестандартно большую роль в рамках этой энергетической безопасности, а также поддержать Украину».

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