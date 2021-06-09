Минск, , 19:28 — REGNUM ВВП Белоруссии в 2021 году будет снижен на 2,2% к уровню предыдущего года, на что повлияют экономические и политические факторы. В следующем году возможен рост на 1,9% и оба белорусских показателя в итоге будут гораздо хуже, чем по восточноевропейскому региону. Об этом говорится в опубликованном 9 июня докладе Всемирного банка о перспективах мировой экономики Global Economic Prospects.

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Согласно прогнозу экспертов ВБ, экономика Восточной Европы продемонстрирует рост на уровне 1,9% в 2021 году и на 2,8% — в 2022 году. Белоруссия же продемонстрирует спад в нынешнем году, который удастся во много отыграть, но не компенсировать полностью в следующем году.

Белоруссия, как и другие постсоветские образования, по мнению экспертов ВБ будут переживать хронические проблемы низкого внутреннего спроса, структурных уязвимостей и неблагоприятных политических факторов.

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Кроме того, в случае Белоруссии скажутся санкции, которые к применили к официальному Минску и белорусским предприятиям США, ЕС и их партнёры. Они усугубят негативное воздействие на белорусскую экономику политической напряжённости, негативно влияющей на приток частных инвестиций.

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Напомним, 17 мая Белстат констатировал, что за январь-апрель ВВП Белоруссии в текущих ценах вырос на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Александр Лукашенко подписал президентские указы, согласно которым ВВП Белоруссии в 2021 году должен вырасти на 1,8% — до 157,3 млрд бел. руб. при росте инвестиций и экспорта. Он также заявил 4 мая, что «самый точный прогноз должен быть у правительства».

По мнению Лукашенко, ВВП Белоруссии в 2021—2025 годах вырастет на 21,5%. Совмин Белоруссии с таким прогнозом согласен, хотя предыдущие прогнозы при реализации досрочно проваливал.

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